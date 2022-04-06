تشيلسي1 - 3 وريال مدريد.. فياريال1 - 0 بايرن.. بداية الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهتي تشيلسي وريال مدريد، وفياريال أمام بايرن ميونيخ، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي بعد تخطي باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، فيما تخطى تشيلسي حامل اللقب فريق ليل الفرنسي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وفي المباراة الأخرى، حقق فياريال حامل لقب الدوري الأوروبي، بإقصاء يوفنتوس من ثمن النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة في معقل السيدة العجوز بعد التعادل 1-1 في إسبانيا، فيما اكتسح بايرن ميونيخ فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين.

تشكيل تشيلسي: ميندي، كريستنسين، تياجو سيلفا، روديجر، جيمس، أزبيلكيويتا، كانتي، جورجينيو، ماونت، هافيرتز، بوليسيتش.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا - داني كارفخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي - توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.

تشكيل فياريال: رولي، وراؤول ألبيول، وباو توريس، باريخو، وإيتيان كابوي، جيرارد مورينو، جوان فويث، إستوبينان، ودانجوما، ولو سيلسو، فرانسيس كوكلين

تشكيل بايرن ميونيخ: نوير، وأوباميكانو، وهيرنانديز، وبافار، وديفيز، وموسيالا، وكيميش، وجنابري، وكومان، وليفاندوفسكي، ومولر.