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تشيلسي1 - 3 وريال مدريد.. فياريال1 - 0 بايرن.. بداية الشوط الثاني

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محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهتي وريال مدريد، وفياريال أمام بايرن ميونيخ، في ذهاب الدور ربع النهائي من .

وتأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تخطي باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، فيما تخطى تشيلسي حامل اللقب فريق ليل الفرنسي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وفي المباراة الأخرى، حقق فياريال حامل لقب الدوري الأوروبي، بإقصاء يوفنتوس من ثمن النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة في معقل السيدة العجوز بعد التعادل 1-1 في إسبانيا، فيما اكتسح بايرن ميونيخ فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين.

تشكيل تشيلسي: ميندي، كريستنسين، تياجو سيلفا، روديجر، جيمس، أزبيلكيويتا، كانتي، جورجينيو، ماونت، هافيرتز، بوليسيتش.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا - داني كارفخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي - توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.

تشكيل فياريال: رولي، وراؤول ألبيول، وباو توريس، باريخو، وإيتيان كابوي، جيرارد مورينو، جوان فويث، إستوبينان، ودانجوما، ولو سيلسو، فرانسيس كوكلين

تشكيل بايرن ميونيخ: نوير، وأوباميكانو، وهيرنانديز، وبافار، وديفيز، وموسيالا، وكيميش، وجنابري، وكومان، وليفاندوفسكي، ومولر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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