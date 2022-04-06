الامارات | مدرب الشارقة كوزمين: أعرف قدرات الهلال جيدا وسنقاتل على كل نقطة آسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشارقة كوزمين: أعرف قدرات الهلال جيدا وسنقاتل على كل نقطة آسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة الروماني كوزمين اولاريو أن الشارقة لم يكن محظوظا لتواجده في مجموعة واحدة ضمن دوري أبطا آسيا للأندية مع منافس مثل الهلال السعودي، مشيرا إلى أن هدفهم في هذه البطولة هو السعي للتأهل عن المجموعة. وقال إنه "يعرف قدرات الهلال جيدا، وسنقاتل جيدا على كل نقطة آسيوية".

وتابع: "من الصعوبة الحصول على المركز الأول لوجود الهلال السعودي، لكن علينا القتال على كل نقطة"، مشددا على أنه يعرف إمكانات وقدرات الفريق السعودي جيداً، وأن المباراة لن تكون سهلة لكنها ستكون تجربة جيدة وستساعدهم على التقدم في البطولة.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الشارقة والهلال المرتقبة الجمعة المقبل في بداية مباريات الفريقين في هذه المجموعة التي تقام مبارياتها في العاصمة السعودية الرياض "سنفرح كثيراً إذ حصلنا على بطاقة التأهل، حتى لو كانت بتحقيق المركز الثاني". وأضاف " في كل الأحوال علينا أن نكون اذكياء ونعرف كيف نتصرف مع وضعية المجموعة ونحقق اقصى المكاسب".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news