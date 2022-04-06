شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام الأهلى ومنصف يعود فى أول مباراة للنحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفنى للاتحاد السكندرى تشكيل فريقه لمواحهة الأهلى في المباراة المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حر اسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع: محمود شبانة،صبري رحيل، مروان عطية، وكريم يحيى

خط الوسط: مورو ساليفو،خالد الغندور،كريم الديب، سعيدو سمبورى،فوزى الحناوى

خط الهجوم، أحمد عادل ميسى.

كما أعلن بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد في الدفاع، وحمد فتحي واليو ديانج وحسين الشحات ولويس ميكيسوني في الوسط وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم.

وشهد تشكيل الأهلي 4 تغييرات عن مباراة الهلال الأخيرة بعدما فضل موسيماني إراحة علي معلولو وأفشة ومحمد شريف وعمرو السولية.