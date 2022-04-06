شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاي وعبد الله السعيد يقودان بيراميدز امام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي :

حراسة المرمي : شريف اكرامي

خط الدفاع : محمد حمدي – علي جبر – احمد سامي - احمد فتحي

خط الوسط : نبيل دونجا – وليد الكرتي – ابراهيما توريه

خط الهجوم : لاكاي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل

ووصلت حافلة فريق بيراميدز الي استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى، وقام لاعبو بيراميدز بمعاينة ارض الملعب.

كما وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، واعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام بيراميدز ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 بالدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي : محمد أبوجبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد - روقا - إمام عاشور

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، مواجهة قوية تجمع بين بيراميدز وضيفه الزمالك ، ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بقيادة مدربه إيهاب جلال، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة، مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وتشهد مواجهة بيراميدز والزمالك غيابات عديدة في صفوف الفريقين، على رأسها أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح والتونسي سيف الدين الجزيري والمغربي محمد أوناجم في القلعة البيضاء، بجانب رمضان صبحي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور في صفوف بيراميدز.