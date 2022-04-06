شكرا لقرائتكم خبر عن دكة بدلاء نارية للأهلي أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ الأهلي بدكة نارية في مباراته ضد الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يتواجد على دكة الاحتياط كلا من محمود متولي ومحمد عبد المنعم وحسام حسن وعلي لطفي ومحمد شريف وعلي معلول وعمرو السولية وأفشة.

أعلن بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد في الدفاع، وحمد فتحي واليو ديانج وحسين الشحات ولويس ميكيسوني في الوسط وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم.

وشهد تشكيل الأهلي 4 تغييرات عن مباراة الهلال الأخيرة بعدما فضل موسيماني إراحة علي معلولو وأفشة ومحمد شريف وعمرو السولية.