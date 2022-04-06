شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: الأهلى "مظلوم" هذا الموسم بضغط مبارياته.. وموسيمانى يقوم بالتدوير بشكل مثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق، أن الأهلى لديه العديد من المباريات فى وقت قصير وأعتقد أن الأهلى أكثر فريق مظلوم فى ضغط المباريات هذا الموسم والتدوير هو الحل.

وقال عماد متعب خلال تواجده فى الاستوديو التحليلى بقناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلى مجبر على التدوير بين اللاعبين خاصة أنه يلعب مباراة كل 3 أيام وموسيمانى من أكثر المدربين إجادة فى عملية التدوير، ولكن الإصابات ستكون عدو الأهلى".

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة زعيم الثغر كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وكريم فؤاد محمد عبد المنعم ومحمود متولى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلى معلول، وحمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد محمود ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسونى وأحمد عبد القادر، وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسى تاو.

وشهدت القائمة ظهور محمود متولى للمرة الثانية على التوالى وعودة محمد عبد المنعم بعد اجراؤه جراحة كسر فى الانف، فيما تم استبعاد محمد هانى ورامى ربيعة للإصابة، وتواصل غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن للإصابة أيضاً، فيما يغيب وليد سليمان لأسباب فنية.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدورى برصيد 28 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدف.