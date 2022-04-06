شكرا لقرائتكم خبر عن "فويجت" يعلن قائمة سلة الزمالك المشاركة فى بطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك بقيادة الأمريكي "ويل فويجت" عن قائمة الفريق التي ستخوض غمار منافسات بطولة إفريقيا للأندية المقرر إقامتها في القاهرة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجاري

وجاءت قائمة الفريق الابيض كالتالي:-

"أدهم عصام، إدجار سوسا، مايك ماكيني، أحمد عزب، عمر هشام، ستروباري، إسلام سالم، ، أحمد ياسر مودي، أنس أسامة، إيك ديجو، مصطفى مكاوي "كيجو"، وحازم المشد.

وكان فريق “سلة الزمالك” ضمن المشاركة في بطولة الأندية أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب دوري السوبر في الموسم الماضي

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديرا فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا، ومحمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إدارياً.