شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسى دولية (5).. شريف العريان "حصان طروادة" للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسمائهم تلمع في هذه الاتحادات، وتساهم أيضا في تطوير اللعبة بمصر وتساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة الخامسة من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هو المهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث وصاحب الباع الطويل في الاتحادات واللجنة الأولمبية المصرية.

يحلم العريان الذى يمكن تسميته بحصان طرواده بتنظيم مصر للعديد من البطولات العالمية في لعبة الخماسية الحديث، كما يعمل على زيادة شعبية اللعبة في مصر والاتفاق على موارد مالية لدعمها من خلال الرعاة.

فاز شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، قبل أشهر قليلة بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي في الانتخابات التي أقيمت مؤخرا في كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عبر الانترنت

واستطاع العريان الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي بعد حصوله على 53 صوتا بنسبة 67.09% من إجمالي الأصوات.

وأقيمت الانتخابات أونلاين بمشاركة 105 دول هى قوام الجمعية العمومية للاتحاد الذين لهم حق التصويت والمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية، وشهد منصب النائب منافسة قوية بين 9 مرشحين، قبل أن يحسمها المهندس شريف العريان لصالحه.