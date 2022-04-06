شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الزمالك إلى ستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز.

واعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام بيراميدز ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 بالدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي : محمد أبوجبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد - روقا - إمام عاشور

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، مواجهة قوية تجمع بين بيراميدز وضيفه الزمالك ، ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بقيادة مدربه إيهاب جلال، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة، مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.



اسامة نبيه



المثلوثي



الونش



شيكابالا



عبد الشافي



فيريرا



وصول الزمالك

وتشهد مواجهة بيراميدز والزمالك غيابات عديدة في صفوف الفريقين، على رأسها أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح والتونسي سيف الدين الجزيري والمغربي محمد أوناجم في القلعة البيضاء، بجانب رمضان صبحي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور في صفوف بيراميدز.