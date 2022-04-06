شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندرى.. الشحات وميكيسونى أساسيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد في الدفاع، وحمدى فتحي واليو ديانج وحسين الشحات ولويس ميكيسوني في الوسط وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم.

وشهد تشكيل الأهلي 4 تغييرات عن مباراة الهلال الأخيرة بعدما فضل موسيماني إراحة علي معلولو وأفشة ومحمد شريف وعمرو السولية.

ويخوض الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، مباراة الاتحاد السكندري باستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

ويعود الأهلي للمنافسات المحلية بعدما صعد للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف يوم الأحد الماضي في ختام منافسات دور المجموعات.

ويتطلع الأهلي لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على الاتحاد الليلة.

ويتصدر الأهلي قمة بطولة الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من 10 مباريات فقط.

وضم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، 22 لاعباً لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وهم : محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبيرـ كريم فؤاد ـ محمد عبد المنعم ـ محمود متولي ـ ياسر إبراهيم ـ أيمن أشرف ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن ـ محمد شريف ـ بيرسي تاو.

وأنهى الأهلي استعداده للمباراة بخوض مران أخير على ملعب التتش أمس، وعقد خلالها بيتسو موسيماني محاضرة للاعبين، لمناقشة عدد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يبدأ المران بفقرات بدنية خفيفة تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال.

وأدى حراس الفريق تدريبات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، فيما خصص موسيماني فقرات فنية خاصة في إطار تجهيز اللاعبين للمباراة بالشكل المطلوب.