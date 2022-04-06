شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتراجع ويلغي معسكر الإسكندرية ويمنح اللاعبين راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعه غدًا الخميس بعد أداء مباراتين وديتين ضد الجونة ومصر المقاصة في الساعات الماضية، على أن يستأنف تدريباته يوم الجمعة المقبل.

وكان من المفترض أن يتوجه لاعبو الإسماعيلي لمعسكر مغلق بداية من غد الخميس بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري.

وكان لاعبو الإسماعيلي، قد خاضوا تدريبات خفيفة عصر اليوم علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لإستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي.

فضل الجهاز الفني للدراويش، إقامة مران خفيف تحت قيادة حمد إبراهيم لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق خلال فترة الصيام بشهر رمضان المبارك.

وعقد حمد إبراهيم المدير الفني للفريق اجتماعًا مع لاعبيه حثهم خلاله على ضرورة تقديم كل لاعب قصاري جهده خلال المرحلة الراهنة بغرض إسعاد جماهير الدراويش.

تخلل المران تدريبات خططية خفيفة منها اللعب من لمسة واحدة والتمرير في المساحات الضيقة وكيفية التصرف بشكل صحيح تحت الضغط وسرعة التحول من الجانب الدفاعي للهجومي.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد لديربي القناه أمام المصري البورسعيدي يوم 13 أبريل الجاري علي ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الـ 14 ببطولة الدوري العام.