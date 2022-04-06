شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواجه إنبى غدا استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، فريق إنبى في العاشرة مساء غد الخميس، في ثانى مبارياته الودية خلال شهر رمضان، استعدادا لمواجهة النادى الأهلى في الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى، المقرر لها 12 أبريل الجارى.

وقرر علاء عبد العال خوض أكثر من مباراة ودية لتجهيز الفريق لاستئناف بطولة الدورى والتي يأمل في مواصلة النتائج الإيجابية والابتعاد من منطقة الهبوط والتقدم في جدول الدورى.

ويخوض نادى إيسترن كومبانى اليوم الأربعاء، مباراة ودية أمام فريق الجونة، بعدما عاد الفريق للتدريبات بعد يومين إجازة في بداية شهر رمضان المبارك، ليقوم الفريق بمجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة علاء عبد العال إلى وصول الفريق لأفضل شكل فني وبدني ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبل 23 هدفا.