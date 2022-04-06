شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم شريف إكرامى ضد الزمالك قبل حماية عرين بيراميدز؟..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد ملعب الدفاع الجوي، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، قمة جديدة للكرة المصرية، بين الزمالك ومضيفه بيراميدز، ويحل الفارس الابيض ضيفًا على بيراميدز، في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى شريف إكرامي، حارس بيراميدز، لمواصلة تفوقه أمام الزمالك، حيث لم يخسر أي مباراة ضده في الدوري الممتاز من قبل.

وخاض إكرامي 8 مباريات سابقة أمام الزمالك في الدوري، بقمصان الأهلي والجونة وبيراميدز، فحقق الفوز 5 مرات وتعادل في ثلاثة لقاءات.

وبشكل عام، لعب إكرامي 17 مباراة أمام الزمالك، في جميع البطولات، ففاز في 10 مباريات، وتعادل في 6، وخسر مرة وحيدة، كانت في نهائي كأس مصر عام 2015.