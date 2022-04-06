شكرا لقرائتكم خبر عن نجم زملكاوي .. عمر النور السودانى صاحب الرباعيات فى تاريخ القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجم الزملكاوي اليوم هو واحد من أشهر المحترفين الذين مثلوا الزمالك وارتدوا الفانلة البيضاء لمدة 14 عاما كاملة ، انه عمر النور نجم الزمالك والقادم من السودان منضما للقلعة البيضاء منذ عام 60 وحتي عام 74.

عمر كان يلعب في فريق الرابطة السوداني قبل انضمامه للزمالك، الا انه حضر لمصر في نزهة مع اصدقاءه وطلب من صديقه محمد رفاعي توفير مكان ليتدرب فيه وبالفعل بدأ تدريب مع الزمالك بعد الحصول علي موافقة علي شرف الذي كان مسئولا عن الفريق وقتها.

تألق عمر النور في تدريبات الزمالك ، ادي الي دخوله قائمة مباراة توتنهام الودية ليبدأ مشواره مع القلعة البيضاء، وكان اول مباراة رسمية له امام الترسانة في الدورى.

لعب عمر النور بدلاً من عبده نصحى وكانت مباراة عمره حيث فاز الزمالك يومها على الترسانة الذي كان في عز مجده بنتيجة كبيرة وهي 7-3 وأحرز عمر 4 أهداف وأهدى زملاءه حمادة إمام ونبيل نصير وشريف إبراهيم الثلاثة أهداف الأخرى، ليحقق نجاح ساحق في أول مبارياته الرسمية مع الزمالك .

كان عمر النور متخصص في مباريات الزمالك والأهلى حيث كان يمثل العقدة للأهلاوية ، وفي نهاية الدورى عام 1967 كانت مباراة مؤثرة جدا للأهلى الذي كان يحتاج إلى التعادل أو الفوز للحصول على الدورى ودخل الزمالك المباراة وهو محطم معنوياً بسبب هزيمته أمام غزل دمياط وابتعاده عن المنافسة وكانت المدرجات مشتعلة والجماهير التي تملأ جنبات الملعب تشجع الأهلى بجنون ولكن عمر النور صال وجال وأحرز هدف المباراة الوحيد ليفوز الزمالك ويهدى الدرع للنادى الإسماعيلى ..

وأيضا في مباراة عام 1966 والتي فاز الزمالك فيها بهدفيه ويومها أحرقت جماهير الأهلى ملعب الزمالك وحطمت الأسوار الحديدية للملعب ..

حقق عمر النور مع الزمالك بطولتى دورى متتاليتين وهما موسمى 63-64 و 64-65 بالإضافة إلى كأس الجزيرة .