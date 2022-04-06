الامارات | مليون و800 ألف مشارك في البطولات والفعاليات الرياضية خلال "إكسبو دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و800 ألف مشارك في البطولات والفعاليات الرياضية خلال "إكسبو دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد معرض "إكسبو 2020 دبي" خلال فترة انعقاده فعاليات وأنشطة رياضية هي الأكبر بين جميع نسخ إكسبو التي أقيمت على امتداد تاريخ هذا الحدث العالمي الكبير، وذلك انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة ورعايتها للرياضة وتأكيدا لمكانة الرياضة في الإمارات على مستوى استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة العالمية والإقليمية وأيضا على مستوى ممارسة الرياضة بين مختلف أفراد المجتمع من جميع الجنسيات التي تعيش على أرض الدولة والتي يزيد عددها على 200 جنسية.

وبفضل التعاون بين إدارة إكسبو 2020 دبي ومجلس دبي الرياضي والمؤسسات الرياضية الوطنية في الدولة زارت إكسبو 2020 القيادات لأكبر المنظمات والاتحادات الرياضية الدولية وفي مقدمتهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم ورؤساء الاتحادات الدولية في الشطرنج والكاراتيه والدراجات الهوائية والسباحة وألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعدد كبير من وزراء الرياضة ومسؤولي المنظمات الرياضية الدولية والقارية ورؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في مختلف الدول.

وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات والبطولات التي أقيمت في إكسبو 2020 وخلال فترة اقامته في مختلف مناطق دبي أكثر من مليون و800 ألف مشارك من مختلف الجنسيات والرياضات. وكانت ساحة الوصل ملتقى أهم النجوم وجها لوجه مع المعجبين والجمهور الذي يحتشد في أروقة الساحة الآيقونية الرائعة لمشاهدة نجومه المفضلين وتحيتهم وفي مقدمتهم البرتغالي كرستيانو رونالدو الهداف التاريخي على مستوى العالم وأفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة.

كما زار الكثير من النجوم إكسبو وتجولوا في أروقته الفريدة وأجنحة الدول الـ 192 المشاركة، وفي مقدمة هؤلاء قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل أمريكا الجنوبية مع منتخب بلاده وبطل أوروبا والعالم لسنوات عديدة مع برشلونة والأفضل في العالم لعدة سنوات.

ومن بين الزوار أيضا المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حاليا وبرشلونة وبارين ميونيخ سابقا. وحظي جمهور إكسبو 2020 دبي بمشاهدة أسطورة الألعاب الأولمبية الجامايكي أوسيان بولت وهو يجري في ممرات إكسبو، بل حظي البعض منهم بفرصة الجري معه، وكان من بين الزوار أيضا البريطاني أنتوني جوشوا نجم الملاكمة العالمية الذي تجوّل في أروقة الحدث والتقى الجمهور الكبير. واستضاف إكسبو 2020 دبي ما لا يقل عن 50 بطولة وحدثا عالميا في رياضات مختلفة، وفي العديد من الفعاليات والرياضات المجتمعية والتنافسية.

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