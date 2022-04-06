الامارات | "دولي اليد" يختار بن عاشور لعضوية لجنة القوانين والتحكيم

شكرا لقرائتكم خبر عن "دولي اليد" يختار بن عاشور لعضوية لجنة القوانين والتحكيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد الحكم الدولي صالح محمد بن عاشور، الرئيس الحالي للجنة القوانين والتحكيم بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، لعضوية لجنة القوانين والتحكيم بالاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثلا لقارة آسيا للدورة الأولمبية الجديدة 2021/2022.

ويعد المحاضر الدولي صالح بن عاشور أحد أبرز الكفاءات الإماراتية التي سجلت تألقها على الساحة الدولية، وتولى العديد من المهام على الساحة الدولية أبرزها المحاضر والمراقب الفني في بطولة كأس العالم في نسختها الـ27، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 إلى 30 يناير من العام الماضي.

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