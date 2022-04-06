شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات الإسماعيلى فى رمضان.. محمد محسن أبو جريشة "الهداف التاريخى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غير قابل للإيقاف، حينما كان يشارك بالقميص الأصفر دائما ما يسجل ويمثل أكبر تهديدا للمنافسين، هز الشباك وانتزاع آهات الجماهير كان غايته الأسمي في كرة القدم، لا يتحدث سوى بلغة الأهداف، أرقامه وإبداعاته بالمستطيل الأخضر لا تزال عالقة في ذهن الجماهير العاشقة بشغف رغم مرور السنين.

” المركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي “ يلقي الضوء يومياً علي تاريخ هدافي الدراويش في سلسلة حلقات يتم نشرها علي مدار شهر رمضان المبارك.

يعد محمد محسن أبو جريشة لاعب الإسماعيلي السابق، هو خامس الهدافين للنادي بعدما أحرز 79 هدفًا بواقع ” 44 هدفًا في الدوري العام و8 أهداف في كأس مصر و19 هدفًا في البطولات الأفريقية و8 أهداف في البطولات العربية “.

ويعتبر مهاجم الدراويش السابق هو آخر لاعب صعد إلي الفريق الأول من عائلة أبو جريشة بجانب أنه الهداف التاريخي للنادي خلال البطولات الافريقية بواقع ” 10 أهداف في دوري الأبطال و9 أهداف في كأس الكونفدرالية “، وكان أحد نجوم الفريق الحاصل علي بطولة الدوري العام موسم 2001 / 2002.



