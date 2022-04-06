الأهلى يتفوق على زعيم الثغر فى القيمة السوقية قبل صدام الدوري الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى والاتحاد السكندري على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

الأهلى يتفوق على زعيم الثغر فى القيمة السوقية

وتبلغ القيمة السوقية للأهلى 31.85 مليون يورو فيما تبلغ القيمة السوقية للاتحاد السكندري 5.63 مليون يورو .

تاريخ مواجهات الأهلى والاتحاد السكندري

117 مباراة جمعت الفريقين في مسابقة الدوري حقق خلالها الأهلي 77 فوزاً وسجل 199 هدفاً مقابل 16 انتصاراً و70 هدفاً للاتحاد و24 تعادل آخرها بدون أهداف في الجولة 27 الموسم الماضي

حسام حسن هداف مواجهات الأهلى والاتحاد السكندري

يتربّع حسام حسن على عرش هدافى تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفاً، سجل جميعها بالقميص الأحمر فى شباك الاتحاد ، ثم عماد متعب برصيد 5 أهداف ، بينما هداف الاتحاد هو محمد دياب العطار "الديبة" برصيد 8 أهداف.