شكرا لقرائتكم خبر عن نونو الميدا يحذر مدافعى فاركو من خطورة مهاجمى الزمالك قبل موقعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو مدافعى فريقه من سرعة مهاجمى الزمالك قبل المباراة المرتقبة بينهم والمقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخطط الفريق البرتقالى لتسجيل أول فوز في عهد المدرب البرتغالى.

ويحرص نونو ألميدا، على علاج الأزمة الدفاعية التى يعانى منها فريقه حيث تلقت شباكه 13 هدفا فى الدوري خلال 13 جولة، بمعدل هدف في كل مباراة، حيث منح المدرب البرتغالى لاعبيه دروسا خصوصية فى التمركز الدفاعى السليم خلال التدريبات.

وعكف الجهاز الفني لنادى فاركو، على دراسة مباريات فريق الزمالك، سواء المحلية أو الأفريقية، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض قبل ملاقاته بالدوري.

وعقد نونو ألميدا اجتماعا مع لاعبيه شدد خلاله على أهمية طى صفحة التعادل الأخير مع البنك الأهلى 2-2 فى الدورى والتركيز خلال فترة التوقف المقبلة على تطوير المستوى وعلاج الأخطاء خاصة فى ظل سعيه للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب بعد توليه المسئولية مؤخرًا خلفا لمجدى عبدالعاطى وتعادله فى أول مباراة رسمية له.