شكرا لقرائتكم خبر عن رغم غيابه عن بيراميدز الليلة..رقم سلبى يطارد رمضان صبحى أمام الزمالك "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى الجولة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى.

يغيب 8 لاعبين عن مواجهة الزمالك وبيراميدز حيث يدخل الفارس الابيض المباراة منقوصا من خدمات كل من أحمد سيد زيزو، سيف الجزيرى، أحمد فتوح، محمد أوناجم، فيما يفتقد نادى بيراميدز كل من أحمد الشناوى، رمضان صبحى، عمر جابر، أحمد أيمن منصور.

وانضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز مطلع الموسم الماضى إلى بيراميدز فى صفقة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن رمضان من خريجى قطاع ناشئى الأهلى، كما أنه لعب معارًا للأحمر لموسم ونصف من ناديه هيديرسفيلد تاون، وفضل تجربة بيراميدز عن البقاء مع الأهلى.



رمضان صبحى والزمالك وسبق أن خاض رمضان صبحى 12 مباراة ضد الزمالك منذ تصعيده للفريق الأول بالأهلى عام 2014، والملحوظ أن رمضان لم يهز شباك الأبيض من قبل خلال مبارياته السابقة مع الأهلى. وكانت أول مباراة لرمضان صبحى ضد الزمالك يوم 28 يونيو 2014، وفاز الأحمر بهدف من نيران صديقة لأحمد توفيق، فيما كانت آخر مبارياته ضد الزمالك بقميص بيراميدز بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.