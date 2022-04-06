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شكرا لقرائتكم خبر عن رغم غيابه عن بيراميدز الليلة..رقم سلبى يطارد رمضان صبحى أمام الزمالك "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى الجولة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى.
يغيب 8 لاعبين عن مواجهة الزمالك وبيراميدز حيث يدخل الفارس الابيض المباراة منقوصا من خدمات كل من أحمد سيد زيزو، سيف الجزيرى، أحمد فتوح، محمد أوناجم، فيما يفتقد نادى بيراميدز كل من أحمد الشناوى، رمضان صبحى، عمر جابر، أحمد أيمن منصور.
رمضان صبحى والزمالك
وسبق أن خاض رمضان صبحى 12 مباراة ضد الزمالك منذ تصعيده للفريق الأول بالأهلى عام 2014، والملحوظ أن رمضان لم يهز شباك الأبيض من قبل خلال مبارياته السابقة مع الأهلى.
وكانت أول مباراة لرمضان صبحى ضد الزمالك يوم 28 يونيو 2014، وفاز الأحمر بهدف من نيران صديقة لأحمد توفيق، فيما كانت آخر مبارياته ضد الزمالك بقميص بيراميدز بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.
انتزع رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز،لقب الأغلى فى الزمالك وبيراميدز،رغم غياب رمضان عن المباراة بسبب الاصابة .
وتفوق نادي الزمالك على نظيره بيراميدز في القيمة التسويقية قبل اللقاء المرتقب، حيث تبلغ قيمة قائمة الزمالك 21 مليون و430 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17 مليون و950 ألف يورو، وهو ما يرجح كفة الزمالك على بيراميدز بقيمة تصل إلى 3 ملايين و480 ألف يورو.