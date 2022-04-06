شكرا لقرائتكم خبر عن هدف الننى بمرمى جزر القمر ضمن الأفضل في تصفيات الكان 2021 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " فيديو لافضل أهداف تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 وجاء التعليق كالتالى " أهداف رائعة شهدتها تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 ما الهدف الأجمل؟ ".

وجاء هدف محمد الننى لاعب فريق الارسنال و منتخب مصر بمرمى منتخب جزر القمر ضمن قائمة الأهداف الأفضل في تصفيات كأس الأمم الافريقية الماضية .

وسجل محمد الننى هدفا رائعا من تسديدة قوية فى شباك منتخب جزر القمر، خلال المواجهة التى حسمها منتخبنا الوطنى برباعية نظيفة.

يترقب مسئولو اتحاد الكرة قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إجراءها خلال منتصف شهر إبريل الجاري ، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها يونيو 2023 بكوت ديفوار.

ويخوض منتخب مصر أولى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل في التوقف المقرر له الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو ويتخلله مباراتين في التصفيات الأفريقية.