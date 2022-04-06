7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،لجنة التخطيط تستقر على تعديل عقد عبد القادر عقب تألقه مع الأهلي ،بيراميدز يعترض على تعيين أمين عمر لإدارة لقاء الزمالك .

بيراميدز يعترض على تعيين أمين عمر لإدارة لقاء الزمالك

تقدم نادي بيراميدز باعتراض رسمي لدى اتحاد الكرة بشأن تعيين الحكم أمين عمر لإدارة مباراة الفريق أمام نظيره نادي الزمالك، والمحدد لها التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر للدوري الممتاز، وذلك فور إعلان لجنة الحكام عن طاقم تحكيم اللقاء.

لجنة التخطيط تستقر على تعديل عقد عبد القادر عقب تألقه مع الأهلي

استقر مسئولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على تعديل عقد أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر، بعد تألق اللاعب رفقة فريقه منذ العودة من الإعارة في بداية الموسم الحالي، بما يتناسب مع حجم عطاء اللاعب مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

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