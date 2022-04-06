شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. أسامة عبد الكريم: بوجى وطمطم من الشخصيات الرمضانية الهادفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

ونجم اليوم فى نوستاليجا النجوم هو أسامة عبد الكريم ، مدرب حراس المنتخب الأولمبى السابق ، ومدرب حراس غزل المحلة الحالى .

قال أسامة عبد الكريم أن أحب الشخصيات الرمضانية المحببة الى قلبه، هى شخصية بوجى وطمطم حيث كان يتابعها فى الصغر ، وكانت شخصيات هادفة .

أضاف عبد الكريم أن شخصيات بوجى وطمطم تناقش مواضيع هامة، فى الحياة للكبار والصغار أيضا.

بوجى وطمطم وهو مسلسل عرائس مصرى كان له تأثير كبير فى ثقافة الطفل المصرى والعربى وقد حاز المسلسل على متابعة الصغار والكبار، حيث ارتبط بوجدان الطفل لسنوات طويلة فى ليالى شهر رمضان، حيث كان له الفضل فى ارتباط الطفل المصرى بعروسة مصرية خالصة من البيئة المصرية.