شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وبيراميدز قبل صدام الدوري الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على بيراميدز، في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل الأقتراب من مقدمة جدول ترتيب المسابقة، والتي يحتلها الأهلى.

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات تعادل في مباراة خسر مباراتين سجل 22 هدفا تلقت شباكه 12 وفى آخر مباراة في الدوري للزمالك فاز على الجونة 2-1

بينما بيراميدز يحتل المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 20 هدفا وتلقت شباكه 8 ، فى آخر مباراة في الدوري لبيراميدز خسر من الأهلى 3-0.

ويبحث البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، عن تحقيق أول فوز مع الفارس الأبيض منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك خلال مواجهة بيراميدز، حيث يستهدف البروفيسور لتحقيق الفوز ليكون أول انتصار يحققه مع الفريق منذ أن تولى مهمة القيادة فى الولاية الثانية، حيث تولى فيريرا المهمة قبل مواجهة الوداد المغربى وخسر بهدف دون رد، ثم تعادل سلبيًا مع بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين.

ولم يسبق لفيريرا فى ولايته الثانية مع الزمالك أن خاض أى مباراة فى مسابقة الدورى، حيث تعد مواجهة بيراميدز هى الأولى للبروفيسور فى المنافسات المحلية، والتى يأمل أن يحقق خلالها الفوز واقتناص الثلاث نقاط، وعقد المدرب جلسة مع لاعبى فريقه طالبهم خلالها بطى صفحة البطولة الأفريقية والسعى لفتح صفحة جديدة تكون انطلاقتها من مواجهة بيراميدز في بطولة الدورى.