شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم بطيشة ومؤمن حسن يعلقان على مباراة بيراميدز والزمالك بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من مقدمة جدول ترتيب المسابقة، والتى يحتلها الأهلى.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة، فيما يتربع الأهلى على المقدمة برصيد 28 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة بيراميدز والزمالك اليوم الأربعاء بتعليق حاتم بطيشة ومؤمن حسن مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتفوق نادى الزمالك على نظيره بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل اللقاء المرتقب، حيث تبلغ قيمة قائمة الزمالك 21 مليونا و430 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17 مليونا و950 ألف يورو، وهو ما يرجح كفة الزمالك على بيراميدز بقيمة تصل إلى 3 ملايين و480 ألف يورو.