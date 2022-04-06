شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعالج بسيوني أزمة إهدار الفرص فى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق غزل المحلة بتجهيز برنامج تدريبات خاصة لمهاجم الفريق أحمد غنيم خلال المران الجماعى لعلاج أزمة إهدار الفرص و التمكن من أحراز الأهداف خلال المباريات القادمة للفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز ، حيث شارك المهاجم أحمد غنيم في 9 مباريات برفقة فريق غزل المحلة و لم يتمكن من إحراز سوى هدفين فقط .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتى ستقام على استاد الدفاع الجوى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات.