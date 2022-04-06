شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "احنا نسايب".. كرة القدم تجمع بين أحمد ريان وعلياء الزنوكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها إلى ترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

تعد خطوبة أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي والمعار إلى ألتاي سبور التركي، على علياء الزنوكى لاعبة فريق وادي دجلة لكرة القدم للسيدات، واحدة من تلك القصص التي توجتها الرياضة.