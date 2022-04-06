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شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "احنا نسايب".. كرة القدم تجمع بين أحمد ريان وعلياء الزنوكي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها إلى ترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.
تعد خطوبة أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي والمعار إلى ألتاي سبور التركي، على علياء الزنوكى لاعبة فريق وادي دجلة لكرة القدم للسيدات، واحدة من تلك القصص التي توجتها الرياضة.
وُلدت علياء الزنوكي في 15 يونيو 1997، ودرست بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت مشوارها مع كرة القدم في الفترة الإعدادية، بفريق سيدات وادي دجلة لكرة القدم، حيث تلعب في مركز الهجوم، وتشارك مع الفريق في مباريات دوري أبطال إفريقيا، التي يستضيفها ملعبي الكلية الحربية والدفاع الجوي.
كما شاركت علياء مع منتخب مصر للآنسات في كأس الأمم الإفريقية عام 2016، وحصلت فيها على لقب الهداف برصيد 5 أهداف.
بينما بدأ أحمد ياسر ريان مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وشارك مع الفريق الأحمر في 10 مباريات وصنع هدفين، لكنه رحل عن الفريق الأحمر معاراً إلى الجونة بحثاً عن فرصة حقيقية للمشاركة وإثبات الذات، ومع الجونة شارك ريان في 42 مباراة سجل خلالهم 13 هدفاً وصنع هدفين، وعاد مجدداً إلى القلعة الحمراء، لكنه فضل الخروج معاراً مرة أخرى إلى سيراميكا خوفاً من إحالة أوراقه إلى دكة بدلاء الأهلي.
تعتبر فترة سيراميكا من الفترات المميزة في مسيرة ريان الكروية، حيث تألق مع الفريق وسجل 16 هدفاً في 25 مباراة وصنع هدفاً أخر ليلفت أنظار ألتاي سبور التركي وينتقل إليه معاراً في وسط الموسم، ومع فريقه التركي شارك ريان في 25 مباراة حتى الآن سجل 9 أهداف وصنع هدفاً آخر.
احمد ريان وخطيبته
احمد ياسر ريان