شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراتى الأهلى والاتحاد والزمالك وبيراميدز بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت مسابقة الدوري الممتاز قرابة الشهر بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022 ، وتقام اليوم الاربعاء باراتين تجمع الاهلى مع الاتحاد السكندري على ستاد الاهلى والسلام وبيراميدز مع الزمالك على ستاد الدفاع الجوي، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن هاتين المباراتين..

س: متى تقام مباراتى الزمالك وبيراميدز والاهلى والاتحاد ؟

ج: تقام المباراتين فى توقيت واحد وهو التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بسبب مواعيد المباريات فى شهر رمضان الكريم.

س: ماموقف الفرق الاربعة فى جدول الدوري قبل صدام الليلة ؟

ج: يحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 28 نقطة، بينما يحل الاتحاد السكندري في المركز 11 برصيد 14 نقطة ، أما بيراميدز فيحتل وصافة الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، يليه الزمالك برصيد 25 نقطة.

س: من يدير مباراة الزمالك وبيراميدز تحكيمياً ؟

ج: يقود مباراة الزمالك وبيراميدز تحكيمياً أمين عمر (حكم ساحة)، محمود أبو الرجال وسمير جمال (مساعدان)، عمرو رمضان (حكم رابع)، طارق مجدي (حكم فيديو)، شريف عبد الله (مساعد حكم فيديو).

س: من يدير مباراة الاهلى والاتحاد السكندري تحكيمياً ؟

ج: يقود مباراة الاهلى والاتحاد أحمد الغندور (حكم ساحة)، سامي هلهل ومحمد عزازي (مساعدان)، عمرو الشناوي (حكم رابع)، وائل فرحان (حكم فيديو)، هاني خيري (مساعد حكم فيديو).

س: ماهى القناة الناقلة لمباريات الدوري الليلة ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.