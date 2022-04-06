شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف معلقاً على مباراة الأهلى والاتحاد على أون تايم سبورتس 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره الاتحاد السكندري على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وتوقفت المسابقة قرابة الشهر بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري فى الدوري

تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاربعاء، ويدخل المارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه في دور الثمانية بدوري الابطال الافريقى للمرة السادسة على التوالي بعد تخطى عقبة الهلال السودانى بهدف حسين الشحات ، ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الانتصارات المحلية لاستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندري

تنقل قناة أون تايم سبورتس 2 مباراة الاهلى والاتحاد السكندري اليوم الاربعاء من الدوري المصرى بتعليق أيمن الكاشف مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.مع الكابتن تامر صقر وضيوف الاستوديو الكابتن ( محمد عمر ) والكابتن ( وليد صلاح الدين ) والكابتن ( محمد فضل )والكابتن ( عماد متعب ) والفقرة التحكيمية مع الكابتن ( أحمد الشناوي) .