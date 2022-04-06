"العرض الأخير".. تطورات مستقبل صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن استعداد نادي ليفربول لتقديم عرضه الأخير لحسم التجديد بشأن نجمه محمد صلاح.

ووفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن نادي ليفربول يسعى جاهدًا لإبقاء صلاح في "الآنفيلد" (ملعب ليفربول)، حيث من المقرر أن ينتهي عقد قائد منتخب مصر مع "الريدز" في صيف 2023.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة النادي الإنجليزي ستقدم عرضًا نهائيًا لصلاح ووكيل أعماله رامي عباس من أجل حسم التجديد لصاحب الـ29 عامًا.

وزعمت الصحيفة، أن عرض ليفربول لن يتجاوز 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليكون "مو" الأعلى راتبًا في الفريق متفوقًا على فيرجيل فان دايك والذي يحصل حاليًا على 220 ألف جنيه إسترليني.

وكان محمد صلاح أعلن رغبته البقاء في ليفربول، إلا أنه اشترط الحصول على التقدير المادي المناسب، حيث تقول تقارير صحفية إنه طلب الحصول على ضعف راتبه أي (400 ألف جنيه إسترليني).

وعلم "الخليج 365"، السبت الماضي، أن إدارة ليفربول تتجه لإيقاف التفاوض مع صلاح ووكيل أعماله مؤقتًا حتى الصيف المقبل خاصة في ظل ضغط الفريق على المستوى المحلي والأوروبي. طالع التفاصيل

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول قادمًا من فريق روما الإيطالي، صيف 2017 في صفقة قدرت بـ34 مليون جنيه إسترليني.