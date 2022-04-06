اسم الشهرة.. "البرنس" أشرف قاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

في كرة القدم المصرية يلعب اسم الشهرة الذي يطلق على اللاعبين دوراً بارزاً في تلخيص إمكاناتهم ومواصفتهم الجسدية والمهارية أيضاً على عكس بلاد أخرى تلجأ لاسم الشهرة لاختصار الاسماء ومن هنا جاءت الفكرة في التوصل إلي حقيقة اسماء الشهرة التي التصقت بنجوم الكرة المصرية وحكايتها .

الخليج 365 التقى مع أشرف قاسم نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، ليحكي في الحلقة الثالثة من اسم الشهرة في سلسلة خلال رمضان، عن لقبه وسره والأسماء الأخرى التي ارتبطت به:

اللقب المفضل

البرنس، هو اللقب المحبب لي خاصة أن جمهور الزمالك هو من أطلقه عقب البطولة الأفريقية مع الزمالك عام 1986، ومازال لايزمني حتى الآن

سبب إطلاقه

كانوا يقولون إنهم يستمتعون بما أقدمه خاصة أنني ألعب بشكل جيد، وبدون مشاكل داخل أو خارج الملعب، وعلاقتي كانت دائما جيدة بالجميع.

الهتاف المحبب

الهتاف المحبب لي كان "بنحبك يا أشرف"، كنت دائما أسمعه من المدرجات

تعليق لا تنساه

لا يمكن أن أنسى تعليق ميمي الشربيني "أشرف قاسم برنس.. ومن أصحاب الكرڤتات الشيك"، كان دائما يطلق هذا التعليق خلال المباريات التي أشارك بها ويُعلق عليها، هذا التعليق يحضرني دائما ولا أنساه.