ردًا على براءة مرتضى.. الأهلي لمصراوي: هناك 4 قضايا أخرى تم حجزهم للحكم في أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أن حكم البراءة الذي حصل عليه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك يخص قضية واحدة من بين قضايا أخري.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن اليوم الأربعاء حصوله على حكم نهائي بتبرئته من سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.. طالع التفاصيل من هنا

وقال عثمان في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك أربع قضايا أخرى تم حجزهم للحكم من بين إجمالي القضايا المقامة ضد ضد رئيس الزمالك".

وأوضح المستشار القانوني للأهلي أن هناك قضيتان سيتم البت فيهما يوم 17 أبريل الجاري و2 اخرين يوم 27 من الشهر ذاته.

وأتم: "مستمرون فى إجراءاتنا القانونية ونتابع الأمر".

جدير بالذكر أن محمد عثمان -محامي النادي الأهلي ومحمود الخطيب وباقي المبلغين-، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام في 10 سبتمبر 2019 ضد مرتضى منصور بتهمة قذف وسب المجني عليهم ونشر أخبار كاذبة عنهم.