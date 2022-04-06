"حكم نهائي".. مرتضى منصور يعلن تبرئته من سب الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حصوله على حكم نهائي بتبرئته من سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وخلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب مرتضى: "أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة معالي المستشار أدهم فهيم وعضوية الساده المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور من قذف وسب وإزعاج ونشر أخبار كاذبة عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرون وهم العامري فاروق وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا ومحمد سعد الدين مرجان مدير النادي الاهلي السابق".

وأضاف: "وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصادية كانت قد أصدرت بتاريخ 21 ديسمبر 2021 برئاسة معالي المستشار أحمد عبد القهار زهوي وعضوية معالي المستشارين محمد يوسف وخالد أبو زينه حكما سابقا ببراءة المستشار مرتضي منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقي الأسماء السابقة".

وعلق رئيس نادي الزمالك على الحكم وقال: "أتمني أن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع غير المبرر حفاظا على استقرار وطننا مصر".

وكان محمد عثمان محامي النادي الأهلي ومحمود الخطيب وباقي المبلغين، قد تقدم ببلاغ إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام في 10 سبتمبر 2019 (أي منذ ثلاث سنوات) ضد مرتضى منصور بتهمة قذف وسب المجني عليهم ونشر أخبار كاذبة عنهم.