الاتحاد الجزائرى يكشف تطورا خطيرا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. بيان

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الاتحاد الجزائرى لكرة القدم عن موعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لقرارات لجنة الانضباط الخاصة بشكوى منتخب الجزائر ضد الكاميرون، ومنتخب مصر ضد السنغال، عقب خوض مباريات إياب الدور الفاصل للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.



وقال الاتحاد الجزائرى لكرة القدم على موقعه الرسمى أن فيفا حدد يوم الخميس الموافق 21 إبريل الجارى، موعدا لإصدار قرارات لجنة الانضباط الخاصة بإعادة المبارتين "مصر والسنغال، والجزائر والكاميرون".

إعادة مباراة مصر والسنغال



وأضاف الاتحاد الجزائرى، قائلا: "علمنا أن الطعن الذى تقدمنا به للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والخاص بمواجهة المنتخب الوطنى ونظيره الكاميرونى ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، قد تمت إحالته للجنة الانضباط للنظر والحكم فيه يوم الخميس 21 أبريل الجارى.

مباراة مصر والسنغال



جدير بالذكر، أن المنتخب الوطنى المصرى تقدم أيضا، بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط التابعة لـ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث طالب أيضا بـ إعادة مباراة مصر والسنغال، ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، والتى انتهت بفوز أسود التيرانجا بركلات الجزاء الترجيحية، إلا أن أجواء غير رياضية من الجمهور طالت لاعبى منتخب مصر خلال المباراة.