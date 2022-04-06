شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة زعيم الثغر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، إلى الحكم الدولي أحمد الغندور حكم ساحة.

ويعاون أحمد الغندور فى إدارة مباراة الاهلى والاتحاد السكندري كل من سامي هلهل مساعد أول، ومحمد عزازي مساعد ثان، وعمرو الشناوي حكم رابع، ووائل فرحان حكم فار، وهاني خيري مساعد فار.

وسبق وأدار أحمد الغندور 12 مباراة للأهلى حقق الفوز فى 10 لقاءات منها وتعادل سلبياً فى مباراتين ولم يخسر، وكانت أخر مباراة أدارها أحمد الغندور للأهلى أمام المقاولون العرب بالجولة الرابعة لدورى هذا الموسم وفاز المارد الاحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى والذى تلقى كارت أحمر فى الدقيقة 90 من المباراة.

وسبق وأدار أحمد الغندور مباراة بين الأهلى والمقاولون أيضاً وفاز بها الأهلى 2-0 وأشهر الكارت الأحمر فى وجه رامى ربيعة مدافع المارد الأحمر بعد حصوله على الانذار الثانى.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدورى برصيد 28 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى لقاء، ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا.