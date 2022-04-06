شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين فى الزمالك وبيراميدز .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل نادي الزمالك تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره بيراميدز،في تمام التاسعة والنصف مساء على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 11 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، ورغم غياب رمضان عن المباراة بسبب الاصابة، انتزع صانع ألعاب بيراميدز، لقب الأغلى في قائمتي الزمالك وبيراميدز، وذلك قبل اللقاء الذي يجمع الفريقين

وتفوق نادي الزمالك على نظيره بيراميدز في القيمة التسويقية قبل اللقاء المرتقب، حيث تبلغ قيمة قائمة الزمالك 21 مليون و430 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17 مليون و950 ألف يورو، وهو ما يرجح كفة الزمالك على بيراميدز بقيمة تصل إلى 3 ملايين و480 ألف يورو.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد كان أمام الأهلي في المباراة الأخيرة بالدوري بنتيجة 3/0، وسجل لاعبو بيراميدز 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

وعلى الجانب الآخر يحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة بعدما خاض 11 مباراة حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في قائمة الزمالك وبيراميدز كالتالي:



بيراميدز والزمالك

الزمالك: مليون و430 ألف يورو

أشرف بن شرقي: 2 مليون ونصف يورو

أحمد سيد زيزو: 2 مليون يورو

محمود حمدي الونش: 2 مليون يورو

محمد أبو جبل: مليون ونصف يورو

أحمد فتوح: مليون ونصف يورو

بيراميدز: 17 مليون و950 ألف يورو

رمضان صبحي: 3 ملايين يورو

إبراهيم عادل: مليون ونصف يورو

نبيل دونجا: مليون و200 ألف يورو

عبد الله السعيد: مليون و200 ألف يورو

وليد الكرتي: مليون يورو