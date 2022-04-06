شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الأهلى..عبد المنصف فى المرمى وميسى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى والاتحاد السكندري على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وتوقفت المسابقة قرابة الشهر بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022

ويبدو التشكيل المتوقع للإتحاد السكندري أمام الاهلى مكون من :

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: محمد عبد السلام – محمود شبانة – عبد الله نصيب – السيد سالم.

خط الوسط: ساليفو – سعيدو سمبوريه – خالد الغندور – بنجامين بواتينج - كريم الديب.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي.

طالب عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بتدشين انطلاقة جديدة مع جماهيرهم بداية من مواجهة الأهلى الليلة لتعديل مركزهم في جدول الدوري بعد سلسلة النتائج السلبية التي تحققت في الفترة الأخيرة حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري، فضلًا عن خروجه من دور الـ32 من مسابقة كأس مصر أمام سيراميكا.