شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستقر على التعاقد مع المهاجم "جون إبرا" قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر على العباسى رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة على الاجتماع بوكيل المهاجم النيجيري جون إبرا صاحب العشرين عام حيث من مواليد عام 2002 للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة عقب خضوع اللاعب الى أختبار في التدريبات وخوض بعض اللقاءات الودية .

و يسعى على العباسى بدعم الفريق خلال المرحلة الحالية حيث تم الاجتماع مع عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق لمعرفة أحتياجات الفريق و التي تعاهد على توفيرها لزيادة تركيز اللاعبين في مباريات بطولة الدورى و تحقيق نتائج إيجابية .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتى ستقام على استاد الدفاع الجوى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات.