شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قبل ضربة البداية.. مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وخاصة في قارة آسيا، لبدء منافسات نسخة جديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.



وتنطلق منافسات دوري أبطال آسيا في منطقة الغرب يوم الخميس 7 أبريل/نيسان 2022، حيث تضم منافسات تلك المنطقة 5 مجموعات، تُلعب جميعها في المملكة العربية السعودية.

في المقابل، تتكون منافسات منطقة الشرق من 5 مجموعات أخرى، تتكون كل منها من 4 فرق أيضا، وتستضيف منافساتها كل من تايلاند وفيتنام وماليزيا.

لكن ما هي مجموعات دوري أبطال آسيا وما هو نظام التأهل والمواعيد والقنوات الناقلة؟ الإجابة عن هذه الأمور تجدها في الأسطر التالية.

يتكون دور المجموعات في دوري أبطال آسيا من 10 مجموعات، 5 في منطقة الغرب ومثلها في الشرق، وتضم كل مجموعة 4 فرق، على النحو التالي.

المجموعة الأولى: الهلال السعودي - الريان القطري - الاستقلال الطاجيكي - الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية: الجزيرة الإماراتي - الشباب السعودي - مومباي سيتي الهندي - القوة الجوية العراقي.

المجموعة الثالثة: شباب الأهلي الإماراتي - الغرافة القطري - فولاد خوزستان الإيراني - آهال التركماني.

المجموعة الرابعة: الدحيل القطري - سباهان الإيراني - باختاكور الأوزبكي - التعاون السعودي.

المجموعة الخامسة: السد القطري - الفيصلي السعودي - الوحدات الأردني - ناساف الأوزبكي.

المجموعة السادسة: ليون سيتي السنغافوري - أوراوا ريد دياموندز الياباني - دايجو الكوري الجنوبي - شاندونج ليونينج الصيني.

المجموعة السابعة: يونايتد سيتي الفلبيني - جيونام دراجونز الكوري الجنوبي - بانكوك يونايتد التايلاندي - ملبورن سيتي الأسترالي.

المجموعة الثامنة: يوكوهاما مارينوس الياباني - جيونبيك هيونداي الكوري - سيدني إف سي الأسترالي - هوانج آنه جيا لاي الفيتنامي.

المجموعة التاسعة: جوهور دارول تاكزيم الماليزي - جوانجزو إيفرجراند الصيني - أولسان هيونداي الكوري الجنوبي - كاواساكي فرونتال الياباني.

المجموعة العاشرة: تشيانجراي يونايتد التايلاندي - شنجهاي الصيني - فيسيل كوبي الياباني - كيتشي من هونج كونج.

يشارك في مجموعات دوري أبطال آسيا 40 فريقًا من صفوة الأندية في القارة، 20 منها من الشرق و20 من الغرب.

تم توزيع الفرق المتأهلة على 10 مجموعات، وخصصت المجموعات من الأولى إلى الخامسة لفرق الغرب، ومن السادسة إلى العاشرة لفرق الشرق.

تتكون كل مجموعة من 4 فرق، تتنافس فيما بينها، وفي نهاية الدور يتأهل متصدرو المجموعات العشر لدور الـ16 مباشرةً، وتلحق بها أفضل 6 فرق حققت المركز الثاني.

تعود البطولة لنظام خروج المغلوب بدايةً من ثمن النهائي حتى النهائي.

ينطلق دور المجموعات في دوري أبطال آسيا يوم 7 أبريل/نيسان الجاري، ويستمر حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

وتُبث مباريات دوري أبطال آسيا عبر قنوات "SSC" ومنصة "شاهد" في السعودية، وقنوات "أبوظبي الرياضية" في دولة الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، تُبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك في 14 دولة.