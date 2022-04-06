ما هو موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبرشلونة في الدوري الأوروبي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يصطدم آينتراخت فرانكفورت الألماني مع المتوهج برشلونة الإسباني، الخميس، في ربع نهائي الدوري الأوروبي.



الفائز من مواجهتي آينتراخت فرانكفورت وبرشلونة سيلعب في الدور نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة وست هام الإنجليزي وليون الفرنسي.

يلتقي فريقا فرانكفورت وبرشلونة، الخميس، على ملعب دوتش بانك بارك في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وتنقل مباراة تشيلسي وريال مدريد على قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، ويعلق عليها القطري يوسف سيف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الأوروبي 2022

توكو إكامبي - ليون - 6 أهداف

جالينو - بورتو - 6 أهداف

باستون داكا - ليستر سيتي - 5 أهداف

أركاديوز ميليك - مارسيليا - 4 أهداف

بورخا - ريال بيتيس - 4 أهداف