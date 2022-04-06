الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

يستضيف فريق بيراميدز، منافسه الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري المصري.



تقام المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، بصافرة الحكم أمين عمر.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة وأيضاً المعلق مؤمن حسن في القناة الصوتية الثانية.

يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني إيهاب جلال المركز الثاني برصيد 26 نقطة، وفاز الفريق في 8 مباريات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة.

وسجل بيراميدز 20 هدفًا واستقبل 8 أهداف، ويعد الفلسطيني محمود وادي، هداف بيراميدز بالدوري برصيد 5 أهداف.

ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا المركز الثالث برصيد 25 نقطة، وفاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل مرة وتلقى هزيمتين.

وسجل الزمالك 22 هدفاً واستقبل 12 هدفاً، ويعد هداف الزمالك أحمد سيد زيزو الذي سجل 8 أهداف وهو هداف الدوري.