بنسيتش تتقدم بصعوبة بالغة.. في بطولة تشارلستون للتنس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تأهلت البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بنسيتش بصعوبة بالغة إلى الدور الثاني من بطولة تشارلستون الأمريكية للتنس بعد فوزها بشق الأنفس على الصينية أتشيو وانغ 4 6/ و7 6/ (7 5/) و6 3/ الثلاثاء في الدور الأول.



وتقدم بنسيتش مستويات متميزة في الموسم الحالي، حيث بلغت المربع الذهبي لبطولة ميامي، كما تأهلت لدور الثمانية في بطولتي ميامي وسان بطرسبرغ.

كما تأهلت الصينية تشينوين تشنغ إلى الدور الثاني بفوزها على الأمريكية سلوان ستيفينز 6 3/ و4 6/ و6 /صفر.

ولحقت الأمريكية أليسون ريسك بركب المتأهلات للدور الثاني بفوزها على مواطنتها كاترين ماكنالي 7 5/ و/6 .3