شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم موسيمانى مع الأهلى فى الدورى قبل صدام زعيم الثغر؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وتوقفت المسابقة قرابة الشهر بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022.



أرقام موسيمانى فى الدوري

وكان آخر ظهور للأهلى في الدوري 8 مارس الماضى أى قبل 29 يوماً، حينما فاز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى، فيما خسر الاتحاد السكندري من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في 16 مارس الماضى بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة وهى المباراة التي تسببت في الإطاحة بحسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر وتعيين عماد النحاس بديلا له لتكون أولى مبارياته الرسمية أمام الاهلى ناديه السابق.