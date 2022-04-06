شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. كرة اليد ظهرت فى نهاية القرن التاسع عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت رياضة كرة اليد فى أوروبا الشمالية فى نهاية القرن التاسع عشر، وكانت بدايتها فى ألمانيا والدانمارك، وفى عام 1898 للميلاد قام الدنماركى هولجر نيلسن بوضع قواعد لعبة كرة اليد وقام بنشرها فى عام 1906 للميلاد، كما قام كل من ماكس هيزر وكارل شيلينز وإريك كوناى من ألمانيا بنشر مجموعة أخرى من القواعد الخاصة برياضة كرة اليد الجماعية، وبعد عام 1919 تم تطوير هذه القواعد على يد كارل شيلينز، كما وقد تم تطبيق هذه القواعد للمرة الأولى فى مباراة كرة اليد للرجال التى أقيمت فى عام 1925 بين ألمانيا وبلجيكا.

وفى عام 1928 تشكل الاتحاد الدولى لهواة كرة اليد، بينما تشكل الاتحاد الدولى لكرة اليد فى عام 1946 للميلاد، وأقيمت أول مباريات كرة اليد للرجال فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية فى عام 1936 فى العاصمة الألمانية برلين.

تتضمن رياضة كرة اليد مجموعة من القواعد والقوانين التى يتم على أساسها ممارسة اللعبة بشكلها السليم، وفيما يأتى ذكر لأهم قوانين كرة اليد:

يتكون الفريق من 14 لاعبًا، 7 منهم على أرض الملعب كحد أقصى، ولا يُسمح للفريق أن يبدأ في اللعب بأقل من 5 لاعبين، وتكون التبديلات في المباراة غير محدودة.

حال دخول اللاعب البديل أرض الملعب دون خروج اللاعب المبدل أو في حال تدخل لاعب بشكل غير قانوني في أرض الملعب يطرد اللاعب مدة دقيقتين.

الفريق المخالف يعاقب بطرد لاعب منه مدة دقيقتين.

لا يجب إبلاغ الحكام بذلك طالما أن اللاعب المستبدل خرج من أرض الملعب، وهنالك مكان مخصص داخل الملعب للتبديل، ومن لا يلتزم به يُطرده دقيقتان كعقاب من قبل الحكم.

يستطيع اللاعب أن يستلم الكرة أو يرميها عن طريق ذراعيه، أو رأسه، أو جسده العلوي، أو فخذيه، أو ركبتيه، ولا يستطيع الاحتفاظ بالكرة مدة تزيد عن ثلاث ثوان، أو الاحتفاظ بها لأكثر من ثلاث خطوات خلال المباراة.