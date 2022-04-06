شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يستقر على سياسة التدوير فى فاركو للتعرف على اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى نونو ألميدا المدير الفنى لنادى فاركو، على إجراء التدوير فى التشكيلة الأساسية لفريقه خلال المباريات المقبلة له بالدورى، للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب بعد توليه المسئولية خلفا لمجدى عبد العاطى المدرب السابق.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك لمقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخطط الفريق البرتقالى لتسجيل أول فوز في عهد المدرب البرتغالى.

وعكف الجهاز الفني لنادى فاركو، على دراسة مباريات فريق الزمالك، سواء المحلية أو الأفريقية، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض قبل ملاقاته بالدورى.

وعقد نونو ألميدا اجتماعا مع لاعبيه شدد خلاله على أهمية طى صفحة التعادل الأخير مع البنك الأهلى 2-2 فى الدورى والتركيز خلال فترة التوقف المقبلة على تطوير المستوى وعلاج الأخطاء خاصة فى ظل سعيه للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب بعد توليه المسئولية مؤخرًا خلفا لمجدى عبدالعاطى وتعادله فى أول مباراة رسمية له.