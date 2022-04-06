شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بيراميدز.. الزمالك لا يعرف الهزيمة مع صافرة أمين عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الحادية عشرة للدورى الممتاز إلى الحكم الدولى أمين عمر.

ويعاون أمين عمر فى إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز كل من محمود أبو الرجال مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثان، وعمرو رمضان حكم رابع، وطارق مجدي حكم فار، وشريف عبد الله مساعد فار.

أمين عمر والزمالك

يمتلك نادى الزمالك سجلا مميزا فى المباريات التى يديرها أمين عمر، حيث لا يعرف الخسارة نهائيا مع صافرته، حيث أدار للقلعة البيضاء قبل مواجهة بيراميدز 20 مباراة فاز فى 17 مباراة، وتعادل فى 3، ولم يخسر أى مباراة.

آخر مباراة أدارها أمين عمر للزمالك كانت فى بطولة الدورى الموسم الماضى أمام طلائع الجيش، وفاز بها الأبيض بهدفين نظيفين، فى حين كانت آخر مواجهة فى كأس مصر كانت أمام الإسماعيلى وفاز بها الأبيض بهدف نظيف.

وأعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن قائمة الفريق التى ستواجه بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

وتضم القائمة كلا من:

محمد أبو جبل - محمد عواد فى حراسة المرمى.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة –محمد عبد الشافي- حازم إمام - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه - سيد عبد الله.

في خط الهجوم: عمر السعيد.