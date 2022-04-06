شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح عن شكوى بيراميدز من حكم الزمالك: لا تعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لا تعديل فى طاقم التحكيم الخاص بمباراة بيراميدز أمام الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، بعد اعتراض نادى بيراميدز على الحكم أمين عمر.

وأكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لا تعديل ولا تغيير فى أى من الأسماء الخاصة بطاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز، وأن أمين عمر من الحكام الدوليين الأكفاء فى الدورى.

تقدم نادى بيراميدز باعتراض رسمى لدى اتحاد الكرة بشأن تعيين الحكم أمين عمر لإدارة مباراة الفريق أمام نظيره نادي الزمالك، والمحدد لها التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر للدوري الممتاز، وذلك فور إعلان لجنة الحكام عن طاقم تحكيم اللقاء.

وجاء فى خطاب نادى بيراميدز إلى جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أن النادى يود تأكيد اعتراضه الكامل، على قرار تعيين الحكم أمين عمر لإدارة المباراة، في ظل أكثر من سابقة تحكيمية ارتكبها الحكم فى حق النادى خلال الفترة الماضية، وآخرها خلال مباراة الفريق أمام نظيره المصرى بملعب برج العرب خلال الموسم الجارى، حيث أصر الحكم على احتساب هدف من لمسة يد ضد النادى رغم وجود تقنية الفار.

وأوضح خطاب النادى أنه يلتمس من اتحاد الكرة ضرورة اتخاذ اللازم لضمان العدالة التحكيمية في اللقاء، خاصة أنها مباراة مصيرية أمام فريق كبير ولا تحتمل أى أخطاء على الإطلاق.