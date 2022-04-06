شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ظواهر فى مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل صدام الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفًا ثقيلاً على بيراميدز، فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من مقدمة جدول ترتيب المسابقة، والتى يحتلها الأهلى.

وشهدت المباريات السابقة لبيراميدز أمام الزمالك ظواهر غريبة تتمثل فى أنه تم احتساب 4 ركلات فى مواجهات الزمالك وبيراميدز سجلت واحدة بنجاح فقط لصالح الأبيض، وأهدرت ثلاثة بواقع (2 لبيراميدز – 1 للزمالك) بينما فشل بيراميدز فى الخروج بشباك نظيفة فى أى مباراة ضد الزمالك، كما اختفت نتيجة التعادل السلبى فى مواجهات الفريقين.



ظواهر الزمالك وبيراميدز

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة، فيما يتربع الأهلى على المقدمة برصيد 28 نقطة.

ويبحث البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، عن تحقيق أول فوز مع الفارس الأبيض منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك خلال مواجهة بيراميدز، حيث يستهدف البروفيسور لتحقيق الفوز ليكون أول انتصار يحققه مع الفريق منذ أن تولى مهمة القيادة فى الولاية الثانية، حيث تولى فيريرا المهمة قبل مواجهة الوداد المغربى وخسر بهدف دون رد، ثم تعادل سلبيًا مع بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين.