شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصار حضور نهائى كأس رجال اليد على حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الناديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد على اقتصار حضور نهائى كأس مصر للرجال المحدد له بعد غد على صالة المقاولون العرب على حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الناديين طرفى النهائى.

تستضيف صالة المقاولون العرب نهائيات كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على مدار يومى 7 و8 أبريل الجارى.

ويقام دور قبل النهائى غدا الخميس بمواجهتين بين كل من سبورتنج مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك، بينما يقام فى اليوم التالى مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع وتحديد البطل.

توج مؤخرا فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب دورى المحترفين بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 29 / 22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأقيم ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.