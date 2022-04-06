شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض طلب المقاصة بتحويل إعارة محمد مجدى لبيع نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادى الإسماعيلى فكرة تحويل إعارة محمد مجدى حارس الدراويش للمقاصة لبيع نهائى بنهاية الموسم الجارى، لاسيما أن الجهاز الفنى للدراويش بقيادة حمد إبراهيم أكد أن عودة محمد مجدى للقلعة الصفراء ضرورية لاسيما فى ظل إصرار طلائع الجيش على استعادة عمر رضوان بعد نهاية الإعارة.

وسيطرت حالة من الصدمة على مسئولى الإسماعيلى بسبب تمسك طلائع الجيش باستعادة الحارس عمر رضوان فى نهاية الموسم الجارى بعد نهاية إعارته للدراويش ورفض فكرة تحويل إعارة الحارس لبيع نهائى، لاسيما بعد الأداء المتميز الذى يقدمه الحارس فى الفترة الأخيرة، ويرى مسئولو الطلائع أن عمر رضوان هو الأكثر قدرة على تعويض محمد بسام حارس مرمى الفريق الذى تأكد رحيله عن الطلائع بنهاية الموسم الجارى بعد انتهاء تعاقده مع النادى.

وفتح مسئولو النادى الإسماعيلى باب التفاوض مع نظرائهم فى طلائع الجيش لتحويل إعارة الحارس عمر رضوان لبيع نهائى فى ظل تألق الحارس بشكل لافت للنظر فى المباريات التى شارك فيها برفقة الدراويش فى محاولة للاستفادة منه لتدعيم مركز حراسة المرمى، الذى عانى بشدة بالسنوات الماضية داخل القلعة الصفراء منذ رحيل محمد عواد حارس الزمالك، وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع عمر رضوان من صفوف الطلائع على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى قبل أن يغلق مسئولو الطلائع فكرة بيع عمر رضوان نهائياً.